Hannah (3) sterft aan zware hoofdwonde. Ze zou door de babysit mishandeld zijn HR

18 maart 2018

22u51

Bron: Daily Mail, WCPO 0 Een 3-jarig meisje uit Ohio in de Verenigde Staten is overleden nadat ze al meer dan een week met zware verwondingen in het ziekenhuis lag. Haar babysit wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn. Ze zou het meisje geslagen hebben en door elkaar geschud.

Hannah Wesche werd op 8 maart opgenomen in het ziekenhuis. Die dag had haar vader Jason het meisje afgezet bij de babysit, Lindsay Partin. Zij belde niet veel later in paniek naar 911. Dat telefoontje werd opgenomen. "Ik babysit op kinderen", zei ze al wenend. "Hij heeft haar net afgezet, en nu is ze flauwgevallen. Het kleine meisje. Ze is 3. Gisteren was ze gevallen, maar het ging goed met haar. En nu zet hij haar af en plots valt ze flauw." Ze belde ook vader Jason op. Die haastte zich naar het haar huis, waar hij zijn dochter bewusteloos aantrof. Volgens hem had ze ook een blauw oog. In het ziekenhuis bleek dat het meisje in kritieke toestand was.

Toen ze door de politie ondervraagd werd, zou babysit Lindsay toegegeven hebben dat ze het meisje geslagen had en door elkaar geschud. Ze vertelde ook dat Hannah een dag eerder gevallen was op de vloer in de garage. De vrouw wordt aangeklaagd voor slagen en verwondingen en het in gevaar brengen van een kind. Ze werd wel vrijgelaten op borgtocht. Volgens Jason werd zijn dochter al enkele maanden opgevangen door Lindsay. Hij kende haar via een vriend. De vrouw heeft zelf ook twee kinderen en leek de perfecte babysit.

De dokters probeerden nog om het kleine meisje te redden door een deel van haar schedel weg te nemen om de zwelling in haar hersenen te verlichten. Maar haar alleenstaande vader kreeg al snel te horen dat er niet veel hoop meer was. De dokters dachten niet dat Hannah het zou halen.

"Het is onvoorstelbaar. Het valt niet uit te leggen hoe het voelt om op deze manier een kind te verliezen", vertelde vader Jason aan televisiezender WCPO. "Door zo'n gewelddaad." Hij denkt er nu over om de organen van zijn dochter weg te schenken, om zo toch een ander kind een kans op een beter leven te geven.

Vandaag, zondag 18 maart, is het meisje overleden. Dat maakte haar grote zus Kaitlyn op Facebook bekend.