Hannah (29) stort naar beneden bij waterval: “Ik probeerde haar rugzak nog vast te pakken” Sebastiaan Quekel

30 oktober 2019

10u47

Bron: AD.nl 0 Een romantische picknick aan de top van een waterval is voor de Britse Adam Stanaway (30) uitgedraaid op een nachtmerrie. Voor zijn ogen zag hij zijn vriendin Hannah uitglijden en de afgrond in storten vlak nadat ze samen de wens hadden uitgesproken een huis te kopen. “Ik probeerde haar rugzak nog vast te pakken, maar was te laat.”

Het drama voltrok zich al enkele maanden geleden - op eerste paasdag - maar vandaag pas is uit onderzoek officieel geconcludeerd dat de 29-jarige Hannah Lowe slachtoffer is geworden van een noodlottig ongeval. “Er zijn geen verdachte omstandigheden gevonden die kunnen wijzen op een misdrijf”, aldus de politie.

Dat had haar vriend Adam direct na het drama al verklaard. “Het ene moment was ze blij en keek ze ons nieuwe leven tegemoet, het volgende moment was ze er niet meer. Het was vreselijk.”

De 29-jarige Hannah Lowe, accountant in opleiding, was een wandelaar en bergbeklimmer in hart en nieren. Ze trainde al langere tijd om een van de grootste bergen van Groot-Brittannië te beklimmen. Hiervoor ging ze samen met haar moeder, zus en vriend naar Nationaal Park Peak District, een heuvelrijk nationaal park in het noorden van Engeland. Om er te oefenen. Ze begonnen hun tocht in het hooggelegen bergdorpje Edale. Na drie uur klimmen bereikten ze de hoogste top van het natuurgebied waar ze neerstreken voor een gezellige picknick.

Toekomstplannen

Op een zeker moment hadden Hannah en Adam behoefte aan wat privacy en trokken ze samen verder op zoek naar een romantisch plekje. Op de top van Kinder Downfall, een beroemde waterval in Engeland, bespraken ze hun toekomstplannen en dromen. Toen Hannah zich weer bij haar familie wilde voegen, ging het mis. “Hannah stond op, draaide zich om en verloor haar evenwicht. Ik probeerde haar rugtas nog te vast te pakken, maar was te laat en ze viel naar beneden”, blikt Adam terug in de rechtszaal. “Ik schreeuwde om Hannah’s moeder. Die kwam snel naar ons toe. We probeerden naar beneden te gaan, maar moesten noodgedwongen opgeven.” Een half uur later kregen ze het verwoestende nieuws te horen dat Hannah was overleden aan de gevolgen van ernstig hersenletsel.

Het tragische incident liet Adam Stanaway achter in diepe rouw. “Hannah was zo'n lieve vrouw die erg geliefd en buitengewoon gelukkig was. Ze was een prachtig en mooi persoon, die heel erg zal worden gemist door iedereen die het geluk heeft gehad haar te mogen kennen.” Vlak na het drama plaatste Adam een indringend bericht op Instagram: “Vandaag verloor ik mijn soulmate, mijn partner in crime, mijn absolute steunpilaar. Woorden kunnen niet omschrijven hoeveel pijn ik nu voel, maar ik ben vereerd dat ik zo lang bij je mocht zijn. Ik zal je de rest van mijn leven trots maken en mezelf een beter persoon maken.”

Gelukkig, warm en grappig

Uit het uitgebreide onderzoek, dat meteen na de val van Hannah is gedaan en pas recent werd afgerond, bleek dat er geen verdachte omstandigheden in het spel zijn geweest. De lijkschouwer concludeert dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Hannah’s moeder, die altijd achter haar schoonzoon stond, nam het bij het hof ook voor hem op en besloot met mooie woorden over haar dochter: “We zullen Hannah voor de rest van ons leven herinneren als gelukkig, mooi, warm en grappig.”