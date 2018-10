Hannah (21) voert vriend na studentenfeestje naar huis zodat hij niet alleen door donker moet. Ze bekoopt het met haar leven KVDS

Iemand die zichzelf wegcijferde voor anderen: zo omschrijft de Zuid-Afrikaan Cheslin Marsh (22) zijn medestudente en vriendin Hannah Cornelius (21). De jonge vrouw voerde hem begin vorig jaar na een feestje naar huis zodat hij niet meer alleen door het donkere Stellenbosch moest met zijn skateboard. Ze werden echter overvallen. En de gangsters waren genadeloos, zo blijkt uit het proces tegen de daders dat nu begonnen is.

Marsh en Cornelius hadden afgesproken in een studentenbar, op 26 mei 2017. Ze studeerden allebei aan de universiteit van Stellenbosch en nadat ze iets gedronken hadden, besloten ze te gaan dansen. Even na middernacht was Marsh moe en zei hij dat hij naar huis wilde.

Skateboard

De jongeman wandelde eerst met Hannah mee naar huis en toen hij haar had afgezet, wilde hij met zijn skateboard naar zijn eigen kot vertrekken aan de andere kant van de stad. Hannah vond echter dat het al laat was en bood hem een lift aan in haar blauwe VW Golf. Dat leek haar veiliger.





Even later parkeerde ze voor zijn studio en terwijl ze nog even aan het napraten waren, doken plots 4 mannen op. En die hadden geen goede bedoelingen. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe ze eerst de geparkeerde wagen voorbijstappen en uit beeld verdwijnen. Om even later via een zijstraat recht op de auto toe te stappen. (lees hieronder verder)

Een van hen stak plots een schroevendraaier door het halfopen raam van Hannah en die richtte hij met de scherpe kant op haar borst. Een andere overvaller trok tegelijk de deur aan de passagierskant open en bedreigde Cheslin met een mes: “Zit stil of ze sterft”, klonk het volgens de student, die nu in de rechtbank getuigde, op het proces rond de moord op Hannah.

Cheslin moest zijn geld en zijn smartphone afgeven en werd vervolgens in de koffer opgesloten. De gangsters zochten daarop de sleutels van de wagen – die Hannah van haar oma had gekregen voor haar verjaardag – en reden ermee de weg op. Hannah zat tussen twee van hen in, zodat ze nergens heen kon. De 4 stopten korte tijd later bij een dealer om drugs te kopen en zouden die vervolgens opgerookt hebben. Daarna reden ze verder, de stad uit.

Steen

Even later stopten ze. Ze bleken in een buitenwijk te zijn: Kraaifontein, een kleine 20 kilometer van waar ze vertrokken waren. Drie van de overvallers haalden Cheslin uit de koffer en sleurden hem mee in de bosjes. “Ik moest op de grond gaan liggen, met mijn hoofd op een steen”, vertelt hij zelf. “Ik sloot mijn ogen en begon te bidden. Twee van de kerels toornden boven me uit met bakstenen in hun handen.” Ze sloegen op hem tot ze dachten dat hij dood was. Daarop lieten ze zijn bebloede lichaam achter en reden ze verder met Hannah. (lees hieronder verder)

Maar Cheslin was niet dood. “Ik verloor het bewustzijn en toen ik weer bij kennis kwam, had ik overal pijn”, snikte hij in de rechtszaal. “Het was vreselijk. Toen ik de stem van Hannah voor de laatste keer hoorde, klonk die zacht. Ik hoorde duidelijk dat ze bang was.”

De bebloede jongeman slaagde erin naar een huis in de buurt te strompelen en daar sloeg hij alarm. Hij wist echter niet dat het lichaam van Hannah intussen al gevonden was, enkele kilometers verderop, langs de kant van de weg. En dat de politie op zoek was naar hem en de overvallers.

Verkracht

Ook Hannah bleek – tot twee keer toe – de bosjes ingesleurd te zijn. Drie van de kerels hadden haar de eerste keer verkracht en de tweede keer het hoofd ingeslagen met een grote steen. De jonge vrouw bleek ook een steekwonde in de hals te hebben.

De politie slaagde er snel in om de daders op te pakken. Drie van hen toen ze de wagen probeerden te dumpen en op de vlucht sloegen, de vierde korte tijd later. Het bleek te gaan om Vernon Witbooi (33), Geraldo Parsons (27), Nashville Julius (29) en Eben Van Nieberk (28). Ze worden nu onder meer beschuldigd van overval, ontvoering, verkrachting en moord. (lees hieronder verder)

Witbooi ging de dag na zijn arrestatie al tot bekentenissen over. Volgens hen was hij samen met zijn vrienden op de avond van de moord de stad in getrokken “om te zien wat ze konden vinden”. Hij beweert dat hij een sigaret rookte terwijl zijn kompanen met Marsh in de struiken verdwenen. En dat ze hem vertelden dat ze hem vastgebonden hadden, zodat iemand hem later kon vinden. Hetzelfde zou even later gebeurd zijn toen ze met Hannah in de struiken verdwenen.

“Ik wilde alleen geld”, klonk het. “Toen de drie anderen weer uit de struiken kwamen nadat ze Hannah verkracht hadden, zei Parsons dat ik mijn kans gemist had om ook seks met haar te hebben. Even later stopten we opnieuw en gingen ze weer met Hannah de struiken in. Deze keer zeiden ze dat ze haar vastgebonden hadden en dat arbeiders haar morgen wel zouden vinden.” (lees hieronder verder)

Na de feiten pleegden de vier – allemaal high van de drugs – nog een reeks overvallen in de gestolen wagen. Ze overvielen onder meer drie vrouwen. De wagen werd echter gespot door de politie en daarop volgde een achtervolging met hoge snelheid, die eindigde in de arrestaties.

“Briljante studente”

Tijdens het proces bleek dat Hannah een “briljante studente” was geweest. De dochter van magistraat Willem Cornelius en zijn vrouw Anna – een advocate – zat in haar tweede jaar menswetenschappen en haalde alleen hoge punten. Willem Cornelius moest 10 maanden na de dood van zijn dochter nog een tweede tragedie verwerken, toen zijn vrouw verdronk.

Cheslin Marsh was zo getraumatiseerd door de feiten dat hij stopte met studeren. Hij is doof aan één oor sinds de overval en ook de littekens aan zijn hoofd zijn nog altijd goed zichtbaar.

Geraldo Parsons, Nashville Julius en Eben Van Nieberk houden hun onschuld staande.