Hangt Trumps toekomst aan zijden draadje? Eerste openbare hoorzittingen in zijn afzettingsonderzoek KV

13 november 2019

16u39

Bron: Reuters 8 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden start vandaag met de eerste openbare hoorzittingen in het kader van het afzettingsonderzoek naar de Amerikaanse president Trump. De Democraten hebben drie Amerikaanse diplomaten uitgenodigd die tijdens eerdere hoorzittingen achter gesloten deuren hun bezorgdheid hebben uitgedrukt over Trumps omgang met Oekraïne. Zij zullen vandaag en vrijdag hun bekommernissen opnieuw gedetailleerd uit de doeken doen in het bijzijn van de media en onder het oog van kijkers wereldwijd.

“De vragen die met dit afzettingsonderzoek worden voorgelegd zijn of president Trump geprobeerd heeft om misbruik te maken van de kwetsbaarheid van die bondgenoot (Oekraïne, red.) en of hij Oekraïne heeft uitgenodigd tot inmenging in onze verkiezingen”, zei Adam Schiff, De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden tijdens de opening van de zitting.

Twee getuigen

Vandaag zullen twee getuigen aan het woord gelaten worden. Het gaat om William Taylor, de Amerikaanse topdiplomaat in Oekraïne, en George Kent, plaatsvervangend onderminister van Buitenlandse Zaken voor Europese en Euraziatische aangelegenheden.



Taylor, een diplomaat en voormalige officier in het Amerikaanse leger, was in het verleden de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne en is nu de zaakgelastigde van de Amerikaanse ambassade in Kiev. Kent overziet het beleid aangaande Oekraïne bij het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ondervraging

De getuigen zullen ook mogen ondervraagd worden door de Republikeinen in het Huis. Zij zullen met hun vraagstelling proberen aan te tonen dat Trump niets verkeerds gedaan heeft toen hij Oekraïne vroeg om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Biden is de voormalige Amerikaanse vicepresident en een rivaal voor Trump in de verkiezingen van 2020.

De hoorzittingen die deze week plaatsvinden kunnen uiteindelijk leiden tot de instelling van de effectieve afzettingsprocedure tegen Trump. Dat zal leiden tot een proces in de senaat over de vraag of Trump schuldig is aan de zaken waarvan hij beschuldigd wordt en of hij moet afgezet worden. De Republikeinen hebben echter de meerderheid in de Senaat, dus zelfs als de impeachment wordt goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden - dat onder controle van de Democraten staat -, is de kans klein dat de Senaat uiteindelijk zal instemmen.

