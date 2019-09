Exclusief voor abonnees Hangt Johnson toch nog niet helemaal in de touwen?: Europa-experten over de ‘misrekening’ van de Britse premier Michiel Martin

05 september 2019

12u39

Bron: De Morgen 0 Het Britse Lagerhuis diende gisteren twee rake klappen toe aan premier Boris Johnson: geen no deal-brexit op 31 oktober, en geen vervroegde verkiezingen. Europa-experts Hendrik Vos (UGent) en Steven Van Hecke (KU Leuven) overschouwen de nieuwste ontwikkeling in de brexit-saga. “De trukendoos van Johnson lijkt helemaal leeg.” Al blijft het afwachten of hij niet toch nog een truc uit zijn mouw kan schudden.

De wens van Boris Johnson, Britse verkiezingen op 15 oktober, wordt voorlopig geen waarheid. Een stemming daarover gisteren in het Britse lagerhuis vond niet de benodigde tweederdemeerderheid. De zogenaamde ‘Benn’-bill, die een no deal-brexit verbiedt, vond wél een meerderheid, al moet het Hogerhuis zich daar nog over uitspreken. Die twee beslissingen hangen sterk samen: oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) wil alleen vervroegd naar de stembus als een no deal op 31 oktober definitief van tafel is.

Hoe interpreteren jullie de twee stemmingen?

Hendrik Vos: “Als de grote misrekening van Boris Johnson. Het parlement heeft zich heel snel georganiseerd en zich veel gecalculeerder getoond dan Johnson had voorzien. Dat die verkiezingen wel even snel te forceren zouden zijn, blijkt een fenomenale vergissing. Johnson moet nu maar even in zijn eigen nat sudderen, luidt de boodschap.”

