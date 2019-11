Hangbrug over de Tarn stort in: vrachtwagenchauffeur en tienermeisje omgekomen, nog meerdere mensen vermist SPS TTR

18 november 2019

09u46

Bron: Belga, France 24 154 Bij de instorting van een brug over de Tarn ten noorden van Toulouse vanochtend is een vijftienjarig meisje omgekomen. Er werd ook een tweede dode teruggevonden in de Tarn, meldt de burgemeester vanavond. Het gaat om een vrachtwagenchauffeur. Verschillende andere mensen worden nog vermist. De Franse overheid meldt dat er een onderzoek wordt gestart door het Franse Bureau voor ongevallenonderzoek over landtransport (BEA-TT).

De brug in Mirepoix-sur-Tarn ten noorden van Toulouse stortte in tussen 8 en 8.30 uur. Een vrachtwagen en twee wagens zijn naar beneden gedonderd. De vrachtwagen zou zwaarder hebben gewogen dan toegestaan (19 ton). Toen hij de brug opreed, ging die helemaal naar beneden.

In een personenwagen bevond zich een meisje van vijftien jaar met haar moeder. De tiener kwam om het leven. Volgens procureur Dominique Alzéari van Toulouse hebben getuigen de moeder van het meisje kunnen redden. De bestuurder van de vrachtwagen en “misschien” de bestuurder van een eventueel derde voertuig, volgens berichten in de Franse pers een bestelwagen, zijn vermist, zei prefect Etienne Guyot.

De burgemeester meldde vanavond dat er een tweede dodelijk slachtoffer, een vrachtwagenchauffeur werd aangetroffen. “Het lichaam, dat zich in de vrachtwagencabine bevindt, is nog niet uit het wrak gehaald”, zei burgemeester Eric Oget.

Volgens de brandweer zijn in totaal vier mensen gered en waren waarschijnlijk negen mensen bij het brugongeval betrokken. Twee mensen zouden in levensgevaar verkeren. Even voor de brug naar beneden donderde, zou er volgens ladepeche.fr nog een schoolbus over gereden zijn.

Onderzoek

De brug, die begin jaren dertig werd gebouwd, is ongeveer 150 meter lang en 5 meter breed. Het bouwwerk, dat in 2003 nog gerenoveerd werd, verbindt de gemeenten Mirepoix-sur-Tarn en Bessières, op zo’n 30 kilometer ten noorden van Toulouse. De autoriteiten in het departement Haute-Garonne melden dat tientallen reddingswerkers ter plekke zijn.

Het ministerie voor de Ecologische en Solidaire Transitie benadrukt in een mededeling dat de exacte oorzaak van het ongeval nog onbekend is. Bij een inspectie in 2017 door het Studie- en Expertisecentrum voor risico’s, milieu, mobiliteit en ordening (Cerema) konden er volgens het ministerie geen veiligheidsproblemen ontdekt worden. “Een visuele inspectie door de diensten van het departement (van Haute-Garonne) in 2018 heeft die diagnose bevestigd”, stelt het ministerie.

Minister van Ecologische Transitie Elisabeth Borne en staatssecretarissen Emmanuelle Wargon en Jean-Baptiste Djebbari betuigden hun medeleven na het ongeval.

Pont de mirepoix sur tarn effondrée pic.twitter.com/CeqJliWqvD olivier le corre(@ olecorre) link