Hangars vergeten: Noorwegen moet peperdure nieuwe gevechtsvliegtuigen onder tenten parkeren

Noorwegen koopt voor miljarden euro hoogtechnologische gevechtvliegtuigen, maar moet ze voorlopig in tenten onderbrengen. Er is enorm veel misgelopen met de planning, verklaarde defensie-expert Ståle Ulriksen in de krant Adresseavisen. De geplande hangars voor de Amerikaanse toestellen van het type F-35 zijn pas in 2020 klaar.