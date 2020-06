Handvol Tsjetsjenen opgepakt na straatoorlog in Dijon HAA

18 juni 2020

15u29

Bron: AFP 3 Het Franse gerecht heeft vijf leden uit de Tsjetsjeense gemeensc hap opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij de rellen van de afgelopen dagen in Dijon, en meer bepaald in de buitenwijk Les Grésilles.

In totaal werden zes mensen geviseerd op het Franse grondgebied, allen met banden in de Tsjetsjeense gemeenschap, bevestigt een bron dicht bij het onderzoek. Vijf lieden zijn intussen opgepakt in Dijon en het nabijgelegen Besançon, in het oosten van Frankrijk.



Volgens dezelfde bron worden de individuen ervan verdacht te hebben deelgenomen aan strafexpedities afgelopen weekend in Dijon, maar hun precieze rol moet nog worden uitgeklaard. De verdachten riskeren vervolging voor moordpoging en bendevorming, het plegen van en het aanzetten tot geweld.

Wraak

Gewapende Tsjetsjenen uit heel Frankrijk, Duitsland en mogelijk ook België hielden afgelopen weekend ongekend gewelddadig huis in Dijon en in de wijk Les Grésilles. Hun acties waren een strafexpeditie tegen Maghrebbijnse jongeren. Naar verluidt verzamelden leden van de Tsjetsjeense gemeenschap in de Franse stad om wraak te nemen na een geweldincident in het drugsmilieu.

Onder meer auto’s en vuilnisbakken werden in brand gestoken en er ontsponnen zich agressieve kat-en-muisspellen met zware wapens tussen de rivaliserende groepen. Bij de onlusten vielen minstens tien gewonden. Ook maandagavond bleef het nog onrustig. Het stadsbestuur krijgt kritiek omdat het liet begaan, iets wat het ontkent. De vraag van de lokale politiek voor meer politie-inzet zou meermaals niet zijn gevolgd.

