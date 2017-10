Handtastelijke politici en minister "met wie je niet in een taxi wil stappen": vrouwen in Brits parlement waarschuwen elkaar voor seksuele roofdieren LB

15u35

Bron: The Independent, The Sun 0 getty Westminster, het parlementsgebouw in Londen waar vrouwelijke medewerkers elkaar voor handtastelijke politici waarschuwen in een geheime Whatsappgroep. Al jarenlang bestaat er een geheime Whatsappgroep waarin vrouwen werkzaam in het Britse parlement elkaar waarschuwen voor politici die hun handen niet thuis kunnen houden. In die groep worden politici van alle partijen van handtastelijkheden in liften beschuldigd en is sprake van een minister die "niet veilig is om mee in een taxi te stappen". Na die onthullingen riep premier Theresa May slachtoffers van ongewenste seksuele intimiteiten in het parlement op om aangifte te doen bij de politie. Hoewel vooralsnog geen namen worden genoemd, meent een bron in The Sun dat de aantijgingen tot een schandaal kunnen leiden en zelfs politici tot ontslag kan dwingen.

In de Whatsappgroep zitten onderzoekers, medewerkers en secretaresses van parlementsleden. Zij beschuldigen onder meer kabinetsleden van handtastelijkheden. "Het gaat om de 'usual suspects' onder de oudere politici, maar er zijn ook namen van jonge politici opgedoken", stelt een anonieme bron. Al jarenlang zouden vrouwen in het Britse parlement elkaar voor seksuele intimidaties van politici behoeden. "We zorgen al jaren voor elkaar. Dat gaat van 'die politicus werft aan, maar als vrouw blijf je daar beter weg' tot 'met die minister stap je beter niet in een taxi'", aldus een bron.

May: "Zeer verontrustend"

Een woordvoerder van het Lagerhuis stelt dat het welzijn van eenieder die in het parlement werkt een prioriteit is en dat er een gratis vertrouwelijke hulplijn is waarop slachtoffers de klok rond hun verhaal kunnen doen. Premier Theresa May maant parlementsmedewerkers die slachtoffer werden van ongewenste seksuele intimiteiten en seksueel misbruik aan naar de politie te stappen. Ze noemt de aantijgingen "zeer verontrustend". Een woordvoerster van de premier benadrukt dat May geen weet had van meldingen van ongepast seksueel gedrag of misbruik. "De premier was heel duidelijk toen we reageerden op de berichten over Harvey Weinstein van de voorbije weken, namelijk dat ongewenst seksueel gedrag volslagen onaanvaardbaar is in alle sectoren, ook in de politiek". (lees verder onder de foto)

EPA Premier Theresa May noemt de aantijgingen "zeer verontrustend" en belooft gepaste maatregelen.

Maatregelen

Gevraagd of beschuldigingen aan het adres van een minister zouden leiden tot ontslag door de premier, antwoordde de woordvoerster van May: "Ze zou dit zeer ernstig nemen en zonodig zullen maatregelen genomen worden".

Getuigenissen

Enkele dagen geleden getuigden vrouwelijke parlementsleden hoe ze werden aangerand. Jess Phillips, parlementslid voor Labour, vertelde hoe ze als twintigster door haar baas werd aangerand toen ze in een bar werkte. Mary Creagh (Labour) zei dat ze op de speelplaats in de lagere school werd aangerand toen ze zeven was. "Mijn ondergoed werd tijdens een spelletje afgerukt en ik werd door twaalf jongens aangerand. Ze waren ouder dan me, tien of elf jaar". Ze getuigde ook hoe een priester haar betastte en een leraar haar probeerde te kussen nadat hij haar een lift naar huis had gegeven. Die getuigenissen kwamen er in de nasleep van het Weinstein-schandaal, waardoor ook in Groot-Brittannië een breed debat over seksuele aanranding op gang kwam.