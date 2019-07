Handtasdief komt dodelijk ten val: achtervolgende man (22) krijgt twee jaar cel en 178.000 euro boete mvdb

16 juli 2019

11u51

Een man (22) die een handtasroof zag gebeuren, de dief achterna ging en hem al worstelend staande hield, is door de rechtbank in het Spaanse Málaga in beroep veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 178.000 euro. De handtasdief kreeg twee klappen, kwam ten val en overleed twee dagen later aan zijn verwondingen.

De feiten dateren van 8 februari 2015 in de badplaats Fuengirola aan de Costa del Sol. Een vrouw die ‘s ochtends op weg was naar haar werk in een hotel, werd door een man belaagd. Hij ging ervandoor met haar handtas en vluchtte weg. Voorbijganger Borja Salvador hoorde hulpgeroep en achtervolgde de handtasdief. Hij kon de man inhalen, met een worsteling tot gevolg. Salvador deelde daarbij twee klappen uit waarbij de dief viel en op zijn hoofd terechtkwam. De man overleed twee dagen later aan een hersenbloeding. De rechtbank acht het bewezen dat de handtasdief overleed als gevolg van de door Salvador toegebrachte slagen.



De twintiger heeft altijd volgehouden dat hij alleen maar had ingegrepen om de overvallen vrouw te helpen en haar bezittingen terug te geven. Hij verklaarde ook gezien te hebben dat de dief de overvallen schoonmaakster schopte. De politie pakte Salvador enkele weken na de feiten op.

Verslavingen

De overleden handtasdief stond gekend voor minstens zes feiten waaronder overval, diefstal en weerspannigheid bij arrestatie. Als verslaafde gebruikte hij veelvuldig alcohol, cocaïne en marihuana. Zonder deze verslavingen zouden de “onvoorzien uitgedeelde” klappen niet hetzelfde effect hebben gehad, bracht Salvadors advocaat aan. De rechtbank volgde die visie niet. Het vonnis is en blijft onvrijwillige doodslag. Het Spaanse Wetboek van Strafrecht kijkt enkel naar de handelingen zelf en niet naar de ethische interpretatie ervan.



De twintiger die in het verleden als portier in een dancing werkte, kreeg een celstraf van twee jaar en moet 178.000 euro betalen aan de nabestaanden van de overvaller. Of hij daadwerkelijk de cel in moet, is twijfelachtig: gevangenisstraffen van minder dan twee jaar blijven - net zoals hier - vaak onuitgevoerd. Hij is niet meteen aangehouden en moet zich binnen afzienbare tijd bij de politie melden. De zaak is groot nieuws in Spanje. De extreemrechtse partij Vox spreekt schande van het vonnis en prijst het ingrijpen van Salvador.