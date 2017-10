Handgeschreven briefje schutter Las Vegas geeft niks prijs over motief Joeri Vlemings

Bron: CNN, CBS 0 Polaris Het handgeschreven briefje dat de politie vond bij het binnenvallen in Stephen Paddocks hotelkamer in Las Vegas bevat geen informatie over het eventuele motief van de massamoordenaar. Paddock schoot vorige zondag 58 mensen dood en verwondde zo'n vijfhonderd andere muziekliefhebbers op het Route 91 Harvest Festival.

Aanvankelijk gaven de speurders niet veel informatie over de getallen die op het gele briefje van Stephen Paddock (64) geschreven stonden. Nu blijkt het om aanwijzingen te gaan, die de schutter moesten helpen om vanop de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Hotel zo veel mogelijk dodelijke slachtoffers te maken. Paddock had een en ander op voorhand berekend en opgeschreven. Naast de notities op het tafeltje troffen de onderzoekers in de hotelkamer ook 23 vuurwapens, munitie en het lijk van Stephen Paddock aan. Hij had zichzelf doodgeschoten, voor het SWAT-team met explosieven was binnengeraakt. "Ik zag op het briefje dat hij de afstand, de hoogte van waar hij zich bevond en de daling van zijn kogel voor de massa had opgeschreven", vertelt Dave Newton van de K-9-eenheid van het Las Vegas Police Department. "Zo wist hij hoe hij moest schieten om zijn doelwitten te raken". Die 'targets' waren de 20.000 countryminnende festivalgangers die op zo'n 365 meter van hem aan het genieten waren van de optredens.

Over Paddocks motief voor de massamoord blijven de speurders in het duister tasten, ook al liepen er meer dan 1.000 tips en mogelijke sporen binnen. Wat de politie wél ontdekte, is dat een bewakingsagent van het Mandalay Bay Resort and Casino, Jesus Campos, de aandacht van Paddock had afgeleid. Campos was naar de 32ste verdieping gegaan omdat er - "waarschijnlijk toevallig" - een alarm afging door een openstaande deur in de buurt van Paddocks hotelkamer. Paddock zag Campos komen via een camera en vuurde op hem. Campos kreeg een kogel in zijn been, maar stopte wel de kogelregen die Paddock tot dan op de festivalgangers aan het loslaten was.