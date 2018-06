Handelsoorlog tussen Trump en China escaleert IB TTR

15 juni 2018

04u37

Bron: Belga, ANP 0 De Amerikaanse president voert een heffing van 25 procent in op 50 miljard dollar aan Chinese goederen. De maatregel is, volgens het Witte Huis, het gevolg van "oneerlijke handelspraktijken" door China. Het gaat onder meer om industriële en hoogtechnologische producten.

Lang leek de discussie tussen 's werelds twee grootste economieën beperkt te blijven tot een polemiek, maar nu is een regelrechte handelsoorlog uitgebroken. China had het Witte Huis gisteren nog duidelijk gewaarschuwd voor de heffingen. Economische en handelsakkoorden zullen in dat geval niet tot stand komen.

In totaal treft de Verenigde Staten 1.102 soorten producten. Daarvan wordt op 818 productsoorten met een waarde van 34 miljard dollar vanaf 6 juli de importheffing geïnd. De VS neemt daarnaast stappen om de heffingen uit te breiden naar nog eens 284 productgroepen.

In een interview met Fox zei Trump dat deze tarieven de Amerikaanse "geheimen" zullen helpen beschermen. "In Silicon Valley hebben we veel intellectuele capaciteiten, en China - en anderen - stelen deze geheimen. We gaan ze beschermen, dat zijn de kroonjuwelen van ons land." Nog volgens Trump is er van een handelsoorlog geen sprake.

Trump deed niets om de angst dat dit tot een volwaardige handelsoorlog zou leiden, weg te nemen. Bij de bekendmaking van zijn importheffingen dreigde hij daarentegen juist met extra heffingen als China zou reageren met eigen tarieven. Eerder had hij het al over een tweede groep producten ter waarde van 100 miljard dollar.

Tegenmaatregelen

De maatregelen lokken vrijwel zeker tegenacties van Peking uit, wat de kans op escalatie van het handelsconflict vergroot. Het Chinese ministerie van Handel maakte direct bekend terug te slaan met zijn eigen heffingen, en roept tegelijk andere landen op tot een "collectieve actie tegen het achterhaalde gedrag" van Washington.

"Als de VS unilaterale protectionistische maatregelen nemen en de Chinese belangen schaden, dan zullen we onmiddellijk antwoorden en de nodige tegenmaatregelen nemen om onze eigen legitieme rechten en belangen veilig te stellen", aldus de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Geng Shuang.

Cheng voegde eraan toe dat alle handelsovereenkomsten tussen de twee partijen niet van kracht zullen worden als de VS heffingen uitvaardigen.

Europese Unie

De Europese Unie is ook een stap dichter bij het nemen van tegenmaatregelen richting de VS. De regeringsleiders van de 28 lidstaten hebben unaniem ingestemd met een plan om voor 2,8 miljard euro aan heffingen op te leggen aan Amerikaanse producten. Dat is een reactie op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium uit de EU die sinds begin deze maand gelden.