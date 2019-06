Handelsoorlog duurt voort: VS zetten Chinese bedrijven op zwarte lijst kv

21 juni 2019

21u20

Bron: ANP 0 Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft weer vijf Chinese bedrijven op de zwarte lijst gezet, waaronder supercomputermaker Sugon. Daardoor kunnen ze voorlopig geen Amerikaanse producten kopen. Het gaat om een nieuwe stap in de voortdurende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China. Eerder plaatsen de Amerikanen het Chinese telecom- en netwerkbedrijf Huawei ook al op de zwarte lijst.

Washington claimt dat de Chinese bedrijven de nationale veiligheid in het gedrang brengen, omdat ze met Amerikaanse chips proberen om supercomputers te maken voor militair gebruik. Daarbij zou ook worden samengewerkt met het Chinese leger.

Maar voor het Amerikaanse bedrijfsleven zijn de overheidsmaatregelen geen goed nieuws. Op de beurzen in New York leverden chipbedrijven als Nvidia, AMD en Micron Technology vandaag aan waarde in, omdat zij hierdoor belangrijke Chinese klanten verliezen.

Zo blijft het wachten op een doorbraak die de handelsoorlog tot een einde kan brengen. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping reizen volgende week af naar de G20-top in Japan. Mogelijk lukt het hen daar om nader tot elkaar te komen.