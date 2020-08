Handelsonderhandelingen over vrijhandelsakkoord tussen EU en VK voortgezet TTR

18 augustus 2020

19u06

Bron: Belga 0 Hoofonderhandelaars Michel Barnier en David Frost trappen deze avond de zevende onderhandelingsronde over een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op gang. Vier en een halve maand voor het Britse vertrek uit de Europese douane-unie en de eenheidsmarkt lijkt een doorbraak nog steeds veraf.

Op een diner in Brussel zullen Barnier en Frost deze avond vanaf 19 uur van gedachten wisselen over de voortgang van de onderhandelingen. Het etentje van de Fransman en de Brit vormt het startschot voor een nieuwe onderhandelingsronde die tot vrijdag zal duren en besloten zou worden met een werkontbijt en/of plenaire vergadering.

Morgen en donderdag zullen de onderhandelaars van beide kampen de grootste twistappels aansnijden, zoals visserij en het vrijwaren van een gelijk speelveld voor Europese en Britse bedrijven. Er zal ook gepraat worden over het toezicht op de uitvoering van het akkoord, de handel in goederen en diensten, gerechtelijke samenwerking, mobiliteit, energie en socialezekerheidscoördinatie.

Moeizame onderhandelingen

De onderhandelingen, die begin maart op gang werden getrokken, verlopen bijzonder moeizaam. In juli, na de zesde ronde, achtte Barnier de kans op een overeenkomst nog "onwaarschijnlijk". Intussen tikt de klok genadeloos verder. Eind dit jaar verlaten de Britten de douane-unie en eenheidsmarkt. Dan komen er opnieuw douanecontroles. Zonder handelsakkoord zullen er bovendien invoerheffingen gelden.

Een zegsman van de Europese Commissie stipte dinsdag nog eens aan dat ten laatste in oktober een deal op tafel moet liggen. "De EU wil een ambitieus en rechtvaardig partnerschap met het Verenigd Koninkrijk. We blijven constructief en geëngageerd om een akkoord te bereiken", verzekerde hij. Frost van zijn kant zei vorige week dat hij gelooft dat beide partijen in september een doorbraak kunnen forceren.