Handelde aanslagpleger kerstmarkt Berlijn dan toch niet alleen? kv

24 augustus 2019

03u11

Bron: ANP 0 In Duitsland is een video opgedoken die mogelijk nieuw licht werpt op de aanslag in Berlijn in 2016. Daar reed de Tunesische terrorist Anis Amri met een gestolen vrachtwagen in op een kerstmarkt. Twaalf mensen kwamen om het leven. Tot nog toe werd ervan uitgegaan dat Amri, die enkele dagen later bij Milaan werd doodgeschoten door de Italiaanse politie, alleen handelde.

De nieuwe video die Duitse media hebben gepubliceerd, toont de situatie rond de kerstmarkt als de vrachtwagen net tot stilstand is gekomen en duurt 34 seconden. Op de beelden, die vanaf de overkant van de straat en enigszins wazig zijn gefilmd, is te zien dat meerdere omstanders zich verdacht gedragen. Het roept de vraag op of Amri wellicht toch hulp heeft gekregen.

Voor de Duitse justitie staat vast dat de Tunesiër alleen handelde. Die had de video al langer in bezit en heeft hem onlangs overgedragen aan een parlementaire onderzoekscommissie die een eigen onderzoek uitvoert naar de gebeurtenissen rond de aanslag.



De leden van de commissie zijn woest dat justitie nu pas met deze beelden komt, terwijl ze vorig jaar maart al hebben gevraagd beeldmateriaal te overhandigen. “Al lange tijd is er ernstige twijfel of Anis Amri alleen handelde, en deze video moet natuurlijk vanuit dit oogpunt worden geëvalueerd”, zegt parlementariër en commissielid Konstantin von Notz tegen de Duitse omroep RBB.

Das Video zeigt eine unübersichtliche Szenerie. Ein halbes Dutzend Personen bewegt sich Sekunden nach dem Attentat auf den Lkw zu. Eine männliche Person fällt besonders auf. #Amri