Handel in ivoor volledig verboden in China

Het aantal olifanten nam de voorbije tien jaar af met 110.000 dieren tot 415.000 als gevolg van stroperij. De handel in ivoor is voortaan volledig verboden in China. Het totaalverbod is vandaag in voege getreden. Het verbod geldt ook voor online handel en voor souvenirs uit het buitenland.

"Vanaf vandaag staan de verkoop en aankoop van ivoor en producten uit ivoor door markten, winkels en handelaars buiten de wet. Indien een handelaar zegt dat hij een door de overheid erkende ivoorverkoper is, dan bedriegt hij u en overtreedt hij bewust de wet", meldt het bevoegde Chinese ministerie.

Volgens het officiële nieuwsagentschap Nieuw China heeft een gedeeltelijk verbod al geleid tot een daling met 80 procent van het aantal inbeslagnames van ivoor dat het land binnenkomt. De prijzen voor ivoor zijn in China bovendien met 65 procent gedaald.

Stroperij

Het totaalverbod was eind 2016 aangekondigd. Reeds in maart meldde het nieuwsagentschap dat 67 ateliers en winkels die betrokken waren bij de handel in ivoor de deuren hadden gesloten. De 105 andere zouden vandaag dichtgaan.

Ivoor is erg gegeerd in China. De prijs per kilo kon er oplopen tot 1.050 euro. Ivoor werd gezien als een statussymbool. De Chinese vraag leidde tot de dood van tienduizenden Afrikaanse dikhuidigen per jaar. Volgens de Internationale Unie voor Natuurbescherming nam het aantal olifanten de voorbije tien jaar af met 110.000 dieren tot 415.000 als gevolg van stroperij.