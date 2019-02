Hand van betoger afgerukt bij rellen met 'gele hesjes' in Parijs FVI DVDE

09 februari 2019

14u49

Bron: Belga, AP 84 Voor het dertiende weekend op rij zijn in diverse Franse steden manifestanten van de "gele hesjes" op straat gekomen om te protesteren tegen het sociaal beleid van de regering. In Parijs verliep de manifestatie rumoerig en raakte een betoger gewond. Zijn hand werd afgerukt, vermoedelijk nadat hij geraakt werd door een flitsgranaat van de politie.

Vandaag zijn er over heel Frankrijk in totaal 51.400 “gele hesjes” op straat gekomen. In Parijs manifesteerden zo’n 4.000 mensen. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat zijn er minder dan vorig weekend toen volgens de Franse politie zo'n 58.000 “gele hesjes” de straat opkwamen in het land. De organisatoren telden zelf 116.000 manifestanten.

Aan de Champs-Elysées verliep het protest niet zonder incidenten. De politie moest tussenbeide komen en daarbij werd de hand van een demonstrant afgerukt. Een Franse tv-zender toonde beelden van de gewonde man, die afgevoerd werd door de brandweer. Er is nog geen officiële oorzaak van het incident, maar volgens een getuige zou het slachtoffer geraakt zijn door een flitsgranaat, afgevuurd door de politie.

Verder waren er nog manifestaties in onder meer Bordeaux en Toulouse. In Lyon kwam het tot confrontaties tussen de politie en de manifestanten. De politie pakte 22 betogers op. Later komen nog betogers op straat in onder meer Rijsel, Nantes, Rennes en Brest.

Het was het dertiende weekend op rij dat “gele hesjes” op straat kwamen om te protesteren tegen het sociaal beleid van de regering.

Meer over Parijs