Hand in hand met Zuid-Koreaanse presidentsvrouw: Ri Sol-ju maakt weer goede beurt op tweede buitenlandse ontmoeting met man Kim Jong-un KVDS

02 mei 2018

13u17

Bron: The Mirror 4 De Noord-Koreaanse presidentsvrouw Ri Sol-ju heeft het opnieuw goed gedaan op haar tweede buitenlandse ontmoeting met haar echtgenoot Kim Jong-un. Vrijdag ontmoette het koppel de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In en zijn vrouw en met die laatste leek Ri Sol-ju het goed te kunnen vinden. En zo speelt Ri Sol-ju háár rol in het charmeoffensief dat haar man is begonnen.

Ri Sol-ju was ook al goed ontvangen bij haar eerste officiële buitenlandse reis naar China, in maart. Daar werd ze alom geprezen om haar stijlvolle verschijning. En ook eind vorige week tijdens de historische meeting met het Zuid-Koreaanse presidentspaar was dat het geval.

Perzikkleurig

Ze stak opnieuw fel af tegen het communistisch aandoende en veel te ruim zittende pak van haar echtgenoot en moest in haar perzikkleurige deux-piece niet onderdoen voor het zachtblauwe kleed van Kim Jung-sook, de vrouw van Zuid-Koreaans president Moon Jae-In. Ri was zacht opgemaakt en droeg verder zwarte pumps en een bijpassende clutch.

Dat Kim Jong-un het belang beseft van de rol van zijn vrouw, bleek ook toen hij een cameraman hardhandig wegduwde die het pad kruiste van Ri, net op het moment dat hij haar wilde voorstellen aan president Moon Jae-In. Ri Sol-ju poseerde voorafgaand aan het diner met de staatshoofden, lachte bevallig naar de Zuid-Koreaanse presidentsvrouw en hield zelfs haar hand vast. Aan Moon Jae-In zei ze dat ze blij was dat de top goed was verlopen.

Staatshoofden

Het was de eerste keer dat een Noord-Koreaanse leider zijn vrouw meenam naar een top met de Zuid-Koreanen. Meer nog, de vader en grootvader van Kim Jong-un namen hun echtgenotes nooit meer naar officiële meetings met andere staatshoofden. Vader Kim Jong-il werd zelfs nooit in het openbaar gezien met een van zijn vrouwen, zelfs niet in eigen land.

Het was evenwel niet de eerste keer dat Ri Sol-ju in het zuiden was. Ruim een decennium geleden reisde ze al eens naar Zuid-Korea, als cheerleader voor het Noord-Koreaanse atletiekteam in 2005.

Er is weinig bekend over Ri Sol-ju, zelfs niet wat haar exacte leeftijd is. Ze verscheen voor het eerst in het openbaar als officiële vrouw van Kim Jong-un tijdens de opening van een pretpark in juli 2012. Een paar weken geleden begonnen staatsmedia naar haar te verwijzen als first lady van Noord-Korea, wat aangeeft dat haar ster ook in haar thuisland rijst. Het was meer dan 40 jaar geleden dat de titel nog was gebruikt, sinds 1974 om Kim Song-ae aan te duiden, de vrouw van Kim Il-sung.

Stijl

Wat in elk geval duidelijk is, is haar gevoel voor stijl. Zelfs op door de overheid verdeelde foto’s is ze te zien met designertassen van Dior en Chanel aan haar schouder. Volgens imagodeskundigen helpt ze op die manier een zachter beeld te creëren van haar echtgenoot, iets wat hem goed van pas komt nu hij zijn geloofwaardigheid als wereldleider probeert op te krikken.

Het contrast met de zus van Kim-Jong-un kan niet groter zijn. Ook Kim Yo-jong was erbij op de meeting met Zuid-Korea, maar zij droeg een bescheiden grijs pakje en lage zwarte schoenen. Volgens analisten mag dat wel niet verkeerd worden begrepen. “Het betekent niet dat Ri een hogere rang heeft dan de zus van Kim Jong-un”, aldus Jeong Yeung-tae van het Institute of North Korea Studies in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. “In Noord-Korea heeft de vrouw van de leider niet veel functies. Het zou haar niet makkelijk gemaakt worden als ze iets politieks wilde doen. De zus van Kim Jong-un daarentegen heeft een machtige rol als helper van haar broer. Op het einde van de dag is Ri maar gewoon zijn vrouw.”

Trump

Eind deze maand of volgende maand staat er ook een top gepland tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Het is nog niet duidelijk hoe die er precies zal uitzien. Het is afwachten of Ri Sol-ju er dan ook bij zal zijn en of ze Donald en Melania Trump zal ontmoeten.