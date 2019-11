Hand en onderarm in buik van haai gevonden op La Réunion: slachtoffer is waarschijnlijk vermiste Schotse toerist Joeri Vlemings

07 november 2019

12u57

De Schotse toerist die sinds zaterdag vermist is na een zwempartijtje op Ile de la Réunion, is waarschijnlijk opgegeten door een haai. De autoriteiten vonden een hand, onderarm en trouwring in de maag van een tijgerhaai.

Wetenschappers van het ‘centre de sécurité requin’ (CSR), dat het gevaar van haaien voor mensen op La Réunion moet indijken, hebben begin deze week enkele exemplaren preventief opgevist en onderzocht. Bij één tijgerhaai van meer dan drie meter lang vonden ze gisteren in de maag menselijke resten: een onderarm en een hand met nog een trouwring aan. Al snel legde de politie de link met de verdwenen 44-jarige Schot.

De man was op vakantie op het eiland, een Frans overzees departement aan de Afrikaanse oostkust tussen Madagaskar en Mauritius. Hij was zaterdag gaan zwemmen aan het strand van L’Hermitage in Saint-Gilles, maar keerde niet terug. Er werd met man en macht naar hem gezocht. Tevergeefs.



Het is nog wachten op de resultaten van het DNA-onderzoek, maar de vrouw van de vermiste Brit heeft de teruggevonden ring al formeel herkend als de trouwring van haar man.

De bewuste haai werd gevangen op 7 km van waar de toerist verdween. Het is niet geweten of de man verdronk en vervolgens verorberd werd door de tijgerhaai, dan wel dat het dier hem heeft aangevallen en gedood. Volgens de speurders is de tweede mogelijkheid het minst waarschijnlijk.

Maar de aanwezigheid van haaien rond het Franse eiland blijft eeen heikel punt. Sinds 2011 vonden er 24 haaienaanvallen op mensen plaats op La Réunion, waarvan er elf dodelijk waren. Meer dan de helft van de slachtoffers waren surfers of bodyboarders. Het laatste voorval dateert van 9 mei, toen een 28-jarige man zijn been werd afgescheurd tijdens het surfen aan de kust van de stad Saint-Leu.