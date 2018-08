Hamburg zet "tweedehands" vluchtelingenhuisjes op eBay kg

16 augustus 2018

11u25

Bron: ANP 0 De Duitse stad Hamburg doet tientallen voormalige vluchtelingenwoningen via veilingsite eBay van de hand. Ze hebben een oppervlakte van 28 vierkante meter en zijn volgens de advertentie uitermate geschikt om als sportruimte, gastenkamer, werkplaats of hobbyruimte te worden gebruikt.

Potentiële kopers kunnen al vanaf 1000 euro bieden op één van de circa vijftig huisjes, die nieuw ongeveer 23.000 euro per stuk kosten. "Er is interesse vanuit heel Duitsland'', meldt een woordvoerder van de dienst die gaat over de huisvesting van vluchtelingen.

Kopers moeten de huisjes overigens wel meenemen. Het transport komt voor eigen rekening en kan duizenden euro's kosten. De gemeente heeft de ongeveer drie jaar oude onderkomens zelf niet meer nodig, bericht nieuwsblad Focus. De voormalige bewoners zijn inmiddels op andere plaatsen ondergebracht of hebben eigen huizen.