Hamas veroordeelt zes Gazanen ter dood wegens collaboratie Israël mvdb

03 december 2018

13u29 0 Een rechtbank van de militante Hamasbeweging heeft zes Palestijnse mannen ter dood veroordeeld vanwege collaboratie met Israël. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in de Gazastrook wil niet zeggen hoe de mannen van 29 tot 55 jaar oud hebben samengewerkt met de Israëliërs. De Gazastrook staat sinds 2007 onder controle van Hamas.

Het geweld tussen Israël en Hamas laaide vorige maand op na een mislukte Israëlische undercoveractie in de Gazastrook. Militante Palestijnen vuurden vanuit het Palestijnse kustgebied honderden raketten af op Israël. Dat leidde tot luchtaanvallen op doelen in de Gazastrook.

Het is onduidelijk of de zes terdoodveroordeelden de Israëliërs hebben geholpen bij de undercoveroperatie. De autoriteiten in het Palestijnse gebied hebben daar geen mededelingen over gedaan.