Hamas roept op tot vreedzaam protest aan de grens jv

19 oktober 2018

16u34

Bron: dpa 0 Na de raketbeschieting vanuit de Gazastrook en de daaropvolgende Israëlische luchtraids heeft de Hamasbeweging geprobeerd de situatie langs de grens met Israël enigszins te kalmeren. De door Hamas geleide nationale commissie van de ‘Mars van de terugkeer’ riep op het internet op tot vreedzame vrijdagprotesten.

Desondanks verzamelden zich volgens Palestijnse bronnen duizenden mensen in het grensgebied. Tientallen van hen naderden de grensafspanning. Israëlische soldaten vuurden traangas en rubberen kogels af. Ten minste acht mensen raakten gewond, meldden reddingswerkers. Het Israëlische leger heeft nog geen commentaar gegeven.

De commissie schreef in haar mededeling: "We roepen onze jeugd op om deze vrijdag vreedzaam samen te komen om de boodschap van continuïteit te verspreiden, (maar) niet om de grensafsluiting te benaderen".

Sinds eind maart zijn meer dan 200 Palestijnen gedood door Israëlische soldaten tijdens deels gewelddadige protesten aan de grens met Gaza. Een Israëlische militair werd neergeschoten. De demonstranten roepen op tot opheffing van de blokkade van Gaza en een terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar gebieden die nu bij Israël horen.

Dinsdagnacht had de Israëlische luchtmacht bombardementen uitgevoerd in het kustgebied als vergelding voor raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Volgens het ministerie van Gezondheid werd daarbij een Palestijn in Gaza gedood. Drie anderen raakten gewond. In Israël werden naar verluidt twee mensen lichtgewond.

Egypte en de Verenigde Naties proberen al maanden een staakt-het-vuren te bereiken tussen Israël en Hamas, die de Gazastrook bestuurt. De EU, Israël en de VS beschouwen Hamas als een terroristische organisatie.