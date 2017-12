Hamas roept op tot nieuwe intifada nadat VS Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël SPS

De Palestijnse Hamas-leider Ismail Haniyah heeft in Gaza opgeroepen tot een nieuwe opstand of intifada tegen Israël. Haniyah deed de oproep in een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

"We moeten oproepen en werken voor de start van een nieuwe intifada tegen de zionistische vijand", aldus Haniyah van de Palestijnse versie van Moslimbroederschap, de Islamitische Verzetsbeweging (Hamas).

Jeruzalem is in de ogen van de wereldgemeenschap al zeventig jaar een aparte plaats die een cruciale rol zou moeten spelen bij het bereiken van vrede tussen de Israëli's en Palestijnen. Lange tijd wilden de VN een internationaal bestuur voor Jeruzalem.

Het Arabische oosten van de stad is echter in 1967 door Israël bezet en vervolgens geannexeerd. De VN eisen dat de bezetters vertrekken en onderhandelen over vrede tussen een Joodse een een Palestijnse staat.

"Poorten van de hel"

Trump erkende woensdag, ondanks internationale waarschuwingen en in tegenstelling tot de decennialange diplomatie van zijn land, officieel Jeruzalem als hoofdstad van Israël. "Ik ben tot het inzicht gekomen dat het tijd is Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen", verklaarde hij.

De erkenning door Washington van het deels bezet Jeruzalem als Israëlische hoofdstad, is volgens waarnemers funest voor het streven naar een 'tweestatenoplossing''. De radicale islamistische Palestijnse beweging Hamas had woensdag ook al weten dat Trump "de poorten van de hel" geopend heeft met zijn beslissing.

Geen maatregelen in ons land

De erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël zou ook in ons land de gemoederen kunnen doen oplaaien. Minister van Binnelandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft het OCAD, het orgaan dat terroristische en extremistische dreigingen in ons land analyseert, gevraagd om een contextanalyse te maken. Dat zei Jambon donderdag in De Ochtend op Radio 1.

Op basis van die analyse zal Jambon samen met het Crisiscentrum bekijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn, maar dat is vooralsnog niet het geval, aldus Jambon.