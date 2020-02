Hamas-militanten hacken tientallen telefoons van Israëlische soldaten door zich voor te doen als knappe vrouwen SVM

16 februari 2020

17u13

Bron: Belga 4 De Palestijns-islamistische beweging Hamas is erin geslaagd de telefoons van tientallen Israëlische soldaten te hacken. Dat deelt een woordvoerder van het Israëlische leger mee.

De militanten van Hamas kregen toegang tot de Israëlische telefoons door zich op sociaalnetwerksites voor te stellen als aantrekkelijke jonge vrouwen. Ze vroegen aan de soldaten om een app te downloaden waarmee foto's uitgewisseld konden worden, die na 30 seconden weer zouden verdwijnen. Maar de app bevatte ook schadelijke software, waarmee Hamas toegang wilde krijgen tot informatie op de mobiele telefoon van de soldaten.

De aanval kon worden afgeslagen omdat verschillende soldaten melding hadden gemaakt van verdachte pogingen om contact te maken. "We denken niet dat er sprake is van een substantieel informatielek", zegt luitenant-kolonel Jonathan Conricus. "Maar we zullen dat blijven evalueren."

Het was al de derde keer in 3,5 jaar tijd dat Hamas probeerde om toegang te krijgen tot de telefoons van Israëlische soldaten, zegt Conricus nog. Hij erkende dat de laatste poging van Hamas veel gesofisticeerder was dan de twee vorige. "Ze leren natuurlijk bij en verhogen hun niveau", klinkt het.