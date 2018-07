Hamas kondigt wapenstilstand af na dood van twee tieners, Israël bevestigt voorlopig niet SVM

14 juli 2018

Bron: Belga 8 Israël en de gewapende groepen in Gaza zijn een staakt-het-vuren overeengekomen, na een nieuwe escalatie van geweld. Dat meldt een Palestijnse functionaris. Volgens Hamas-woordvoerder Fausi Barhum hebben Egyptische inspanningen resultaat opgeleverd. Een woordvoerder van de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu wil daar voorlopig echter nog geen uitspraken over doen.

Israël voerde tientallen luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Twee Palestijnse tieners werden daarbij gedood, veertien anderen raakten gewond.

Volgens getuigen nam de Israëlische luchtmacht een leeg gebouw onder vuur. De slachtoffers van vijftien en zestien jaar oud kwamen om het leven omdat ze toevallig voorbijliepen.

Volgens het Israëlische leger gebruikt Hamas het gebouw en een tunnel eronder voor trainingen in stadsguerrilla. Omwonenden zouden voor de luchtaanval gewaarschuwd geweest zijn.

Op hun beurt vuurden Palestijnse militanten tientallen raketten af op Israël. Volgens getuigen raakten daarbij drie inwoners van de stad Sderot gewond.

Volgens de Israëlische legerradio ging het luchtalarm ook af in de stad Ashkelon, ten noorden van de Gazastrook. Of de stad daadwerkelijk geraakt werd door Palestijnse raketten is niet bekend. Het ging volgens een Israëlische regeringswoordvoerder om de grootste opleving van het geweld sinds de Gaza-oorlog in 2014.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu dreigde meteen met intensievere aanvallen op Gaza als de raketaanvallen van militante Palestijnen op Israël doorgaan. "We zullen de intensiteit van de aanvallen verhogen indien nodig", klonk het na afloop van een overleg met minister van Defensie Avigdor Lieberman en de legerleiding.