Hamas kondigt staakt-het-vuren af in Gazastrook na nacht vol aanvallen, Israël ontkent TK

30 mei 2018

07u36

Bron: Belga 2 Het Israëlische leger heeft vannacht 25 nieuwe aanvallen uitgevoerd op "militaire doelwitten" in de Gazastrook. Het reageert zo op de mortier- en raketbeschietingen van gisteren. Intussen is er wel een staakt-het-vuren overeengekomen.

Vannachtl is een staakt-het-vuren overeengekomen na de escalatie van het geweld in de Gazastrook, zo zei een hooggeplaatste verantwoordelijke van de islamistische groepering Hamas, die de Gazastrook bestuurt, vandaag.

"Een bepaald aantal bemiddelaars is de afgelopen uren tussenbeide gekomen en een akkoord is gesloten voor een terugkeer naar een staakt-het-vuren in Gaza", zei Khalil al-Hayya, adjunct van het hoofd van Hamas in de Gazastrook.

Ontkenning

De Israëlische minister van Inlichtingen ontkent echter dat Israël een akkoord tot staakt-het-vuren heeft gesloten met de gewapende groepen in de Gazastrook. Het Israëlische leger wou geen commentaar geven op een eventueel bestand.

Het Israëlische leger viel gisteren tientallen doelwitten aan op de Gazastrook als reactie op mortier- en raketbeschietingen vanuit het Palestijnse gebied. Het gaat om het ergste geweld op de Gazastrook sinds de oorlog van 2014.