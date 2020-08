Hamas kondigt "akkoord" aan om einde te maken aan escalatie met Israël KVE

31 augustus 2020

21u23

Bron: Belga 0 In de Gazastrook heeft de radicaal-islamistische Palestijnse beweging Hamas, die het daar al decennia voor het zeggen heeft, een "akkoord" aangekondigd om een einde te maken aan de bijna dagelijkse schotenuitwisselingen met Israël deze maand.

"Na dialogen en verscheidene contacten, het laatste met de Qatarese gezant Mohammed el-Emadi, is een akkoord gesloten om de escalatie tegen te houden en een einde te maken aan de zionistische agressie tegen ons volk", zegt Hamas in een communiqué. Volgens berichten in Palestijnse media heeft El-Emadi onlangs tussen Gaza en Israël gependeld om een nieuwe wapenstilstand te onderhandelen.

Het Israëlisch leger bombardeert sinds 6 augustus bijna dagelijks Gaza als represaille voor het lanceren van vuurballonnen of raketten naar Israël. Bovendien heeft de joodse staat haar omklemming van de Palestijnse enclave opgedreven.



Volgens een op anonimiteit staande bron bij Hamas hebben alle Palestijnse facties in Gaza ermee ingestemd geen vuurballonnen of projectielen meer af te vuren. Vanaf dinsdag krijgt de strook ook brandstof om de plaatselijke elektriciteitsvoorziening weer op gang te brengen. Van Israëlische zijde is er vooralsnog geen bevestiging van een akkoord over een staakt-het-vuren.