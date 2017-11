Hamas en Fatah stellen overdacht van controle over Gaza uit kv

21u51

Bron: Belga 0 AP President Mahmoed Abbas De rivaliserende Palestijnse fracties Hamas en Fatah missen een van de belangrijkste deadlines uit het verzoeningsakkoord dat ze vorige maand hadden gesloten. De overdracht van de controle over de Gazastrook wordt met meer dan een week uitgesteld. De spanningen tussen beide groepen zijn de voorbije dagen weer toegenomen, waardoor de verzoening onder druk is komen te staan.

Hamas en Fatah vormen de grootste Palestijnse partijen. Na een bloedige broederstrijd in 2007 werd Hamas alleenheerser in de Gazastrook. Fatah is de partij van president Mahmoed Abbas, die met de Palestijnse Autoriteit voorlopig enkel de Westelijke Jordaanoever bestuurt.

Op 12 oktober hadden de twee partijen, in het kader van hun verzoening, afgesproken om de controle over de Gazastrook ten laatste op 1 december terug te geven aan de regering van de Palestijnse Autoriteit. Maar die deadline is nu verschoven naar 10 december, zo blijkt uit een gezamenlijke mededeling.

De voorbije dagen was meermaals melding gemaakt van nieuwe spanningen tussen beide fracties. Er werd nauwelijks nog vooruitgang geboekt in het verzoeningsproces, omdat Hamas en Fatah elkaar ervan beschuldigden de voorwaarden van het akkoord niet na te komen.

Onder meer de ontwapening van Hamas blijkt een moeilijke kwestie. Abbas streeft eengemaakte veiligheidstroepen na, ook in de Gazastrook, onder controle van de Palestijnse Autoriteit. Een ander twistpunt is het opnemen van ambtenaren van Hamas-signatuur in de overheidsinstellingen van de Palestijnse Autoriteit.