Hamas draagt controle Egyptische grens over aan Palestijnse Autoriteit

De islamistische beweging Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, heeft vandaag de controle over de doorgang tussen de Gazastrook en Egypte overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit, die de macht heeft op de Westelijke Jordaanoever.