Hamas bespioneert Israël met WK-app

06 juli 2018

Bron: Belga

De Palestijnse groep Hamas heeft drie nep-apps gemaakt, in de hoop dat Israëlische militairen die zouden installeren. Hamas zou ze dan kunnen bespioneren. Een app ging over het WK voetbal, de andere twee waren zogenaamd dating-apps. Ongeveer honderd mensen trapten erin, maar Israël zegt dat er geen schade is aangericht.