Halvering aantal verkeersdoden in EU tegen 2020 "waarschijnlijk niet meer haalbaar" Redactie

10 april 2018

14u06

Bron: belga 0 De Europese Unie blijft ver verwijderd van haar doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren. Ondanks de lichte daling in 2017, is een halvering in vergelijking met de 31.000 verkeersdoden van 2010 "waarschijnlijk niet meer haalbaar", gaf eurocommissaris voor Vervoer Violeta Bulc toe.

Vorig jaar stierven 25.500 mensen in een verkeersongeval op Europese wegen. Een daling van twee procent in vergelijking met het jaar daarvoor, en dus niet in de buurt van de doelstelling die de Europese Unie zichzelf gesteld heeft tegen 2020: een halvering van het aantal verkeersdoden in vergelijking met 2010, toen er nog meer dan 31.000 te betreuren vielen.

Bevoegd eurocommissaris is tevreden met dat resultaat, vooral omdat er in de eerste jaren van haar mandaat eerder sprake was van stagnatie in plaats van een daling. Maar de doelstelling van 2020 is "waarschijnlijk niet meer haalbaar", gaf ze toe tijdens een persconferentie in Brussel. "Daarvoor zou het aantal vanaf dit jaar elk jaar met 14 procent moeten zakken. Ik moet realistisch blijven."

De Europese Commissie heeft in principe weinig te zeggen over verkeersveiligheid in de lidstaten. Maar Bulc werkt wel aan een pakket maatregelen waarin ze onder meer inzet op extra veiligheidssystemen, zoals automatische remmen, in alle voertuigen. Dat pakket wordt in mei voorgesteld. De effecten ervan zullen wel pas vanaf 2020 te zien zijn, zei Bulc.

Vooral Bulgarije en Roemenië, traditioneel bovenaan in de ongevallenstatistieken, trekken de Europese cijfers naar beneden. In Bulgarije steeg het aantal doden vorig jaar nog met 4 procent, Roemenië bleef stabiel. Ons land zit licht boven het Europese gemiddelde, maar toonde vorig jaar wel een verbetering met 3 procent.