Hallucinante video: dolle bestuurder ramt bijna agenten in New York

29 mei 2018

14u37

Een dolle bestuurder heeft in de New Yorkse wijk Inwood heel wat schade aangericht. De politie probeerde de dronken man te stoppen, maar die begon als een bezetene met zijn wagen te spinnen om vervolgens hard weg te scheuren. De agenten moesten wegspringen voor hun leven. Ze achtervolgden de 27-jarige George Lopez tot in de Bronx, waar ze hem eindelijk konden arresteren. Hiphopper @m_luckyluck maakte hallucinante beelden van het incident.

"Leg de auto stil!" beveelt de New Yorkse politie aan George Lopez. Het is 4 uur 's ochtends zondagochtend en de agenten hebben de bestuurder net doen halt houden aan het kruispunt van Dyckman Street met Payson Avenue in Inwood, omdat hij op het fietspad reed. Lopez weigert uit zijn blauwe Toyota Sienna te stappen en zijn raampje te openen.

Dan hoor je de motor luid brullen en laat Lopez de auto een tijdje wild in rondjes spinnen. Daarbij ramt hij verscheidene andere wagens. Gelukkig kunnen de agenten die rond de Toyota staan tijdig wegduiken. Drie van hen raakten toch gewond.

Video: @m_luckyluck

Lopez kiest dan het hazenpad en raast, al spookrijdend, weg in noordelijke richting op de Henry Hudson Parkway. De NYPD zet meteen de achtervolging in. In de bekende wijk The Bronx knalt Lopez aan de Mosholu Parkway frontaal op een Toyota Rav4 en komt hij tot stilstand.

Even voor vijven houdt de NYPD Lopez aan voor een reeks overtredingen en misdrijven: roekeloos rijden, het in gevaar brengen van anderen, het ontvluchten van de plaats delict, en het rijden onder invloed van drugs en zonder rijbewijs.

