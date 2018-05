Hallucinante beelden: woning dreigt weg te zakken in aardscheuren op Hawaï Redactie

24 mei 2018

16u49

De uitbarsting van vulkaan Kilaueu gaat ook gepaard met stevige aardschokken. In Leilani Estates in Puna zijn daardoor gigantische scheuren in de aardkorst ontstaan. Die dreigen nu een huis helemaal op te slokken. Buurman Tam Hunt maakte er maandag onheilspellende beelden van.