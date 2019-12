Hallucinante beelden: vrachtwagen sleurt auto mee op Britse snelweg, zangeres Ellie Goulding schiet te hulp IB

17 december 2019

01u36

Bron: The Independent, Sky News 0 Het Britse postbedrijf Royal Mail is een onderzoek gestart nadat beelden zijn opgedoken waarop te zien is hoe een van haar vrachtwagens een kleine Volkswagen Golf zijwaarts met hoge snelheid vooruit duwt over de snelweg. Het incident, waarbij niemand gewond raakte, vond plaats op de A40 in de buurt van Ealing in het westen van Londen, waar de Royal Mail een distributiecentrum heeft.

Op de beelden is te zien hoe het overige verkeer de vrachtwagenchauffeur probeert te doen stoppen door te toeteren en met hun lichten te flitsen. Wanneer de vrachtwagen dan eindelijk tot stilstand kom, leunt de chauffeur uit zijn raampje om te vragen wat er mis is.

lees verder onder de tweet:

A40 was on a mad one today😂😂😂😂 pic.twitter.com/NI5TTa01e6 Shaan Assi(@ ShaanAssi99) link

Een automobilist vraag daarop agressief wat de man wel niet denkt dat hij aan het doen is. Wanneer de vrachtwagenchauffeur doorkrijgt wat er aan de hand is, zegt hij dat hij het Golfje “eerlijk waar, helemaal niet gezien had”. Dan stapt hij uit en checkt hij bij de chauffeur van de Golf GTI, die nog altijd in zijn auto zit. Op de video is te zien hoe de chauffeur van het Golfje bij bewustzijn is en met de chauffeur praat. Uitgestapte automobilisten zeggen dat de vrachtwagen al zeker een mijl lang (zo’n 1,6 kilometer, red.) de auto aan het voortduwen was.

Zangeres Ellie Goulding schiet te hulp

De Britse zangeres Ellie Goulding, onder andere bekend van het nummer ‘Starry Eyed’, laat op Instagram weten getuige te zijn geweest van het incident. Ze sprak de automobilist in de Golf aan om te vragen hoe het ging, terwijl haar eigen chauffeur zich bekommerde om de geschrokken vrachtwagenchauffeur. “Ik kan niet geloven dat het eerste instinct van de andere automobilisten was om het hele voorval te filmen op hun telefoons en de arme, geschrokken chauffeur uit te schelden, terwijl ze niet eens keken of de andere chauffeur oké was”, schrijft de zangeres.

De politie laat weten dat bij het incident niemand gewond geraakt is. “Onze mensen hebben met beide partijen gesproken. Er zijn geen arrestaties uitgevoerd.”

Royal Mail neemt het incident intussen zeer serieus op en is een eigen onderzoek begonnen naar de zaak.

