Hallucinante beelden van Californische vuurzee: 500.000 inwoners zonder elektriciteit, bijna 1.000 geëvacueerd jv

24 oktober 2019

18u01

Bron: Reuters, afp 4 Een half miljoen Californiërs riskeert deze week nog zonder stroom te komen zitten door de bosbranden die vooral in Sonoma en San Bernardino hevig woeden. De beelden van de vuurzee zijn hallucinant. Honderden inwoners uit de wijnstreek ten noorden van San Francisco - waar ook regisseur Francis Ford Coppola een wijngoed heeft - moeten hun huis verlaten. En de hel is nog niet voorbij.

Tegen het einde van de week zou de elektriciteit preventief afgeschakeld worden bij meer dan een half miljoen woningen en bedrijven in de Amerikaanse staat Californië. Nu al zitten er zo’n 200.000 zonder elektriciteit, maar het vuur rukt door de sterke winden nog altijd op in Sonoma County. De Kincade-brand legde al meer dan vierduizend hectare in de as. Bijna 900 inwoners moeten verplicht het bedreigde Geyserville verlaten.

Op foto’s en videobeelden van de vuurzee zijn de gloeiende gloed en de metershoge vlammen te zien. De vuurhozen zijn spectaculair, maar dat is het laatste waar de getroffen bewoners op dit moment aan denken.

Er was begin deze week uitgebreid gewaarschuwd voor het gevaar van natuurbranden in de staat Californië. De temperaturen zijn er momenteel hoog en de wind waait krachtig, met rukwinden tot 120 km/uur. Volgens de weerberichten moeten vandaag en morgen de ergste stormen nog komen.