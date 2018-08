Halfnaakte vrouw belt 's nachts met handboeien aan bij wildvreemden. Nu blijkt dat ze slachtoffer was van partnergeweld SVM

30 augustus 2018

18u06

Bron: BBC 2 Een vrouw die met bezorgde blik om 3 uur 's nachts halfnaakt aanbelt bij wildvreemden én kapotte handboeien lijkt te dragen: het klinkt als het scenario van een bloedstollende horrorfilm, maar in Montgomery (Texas) was het vorige vrijdag bittere ernst. Intussen is duidelijk geworden dat de dame in kwestie het slachtoffer geworden is van partnergeweld. Zij heeft intussen een veilig onderkomen gevonden bij familie in een andere staat, haar 49-jarige vriend pleegde gisterochtend zelfmoord.

Op de bewakingscamera van een woning was te zien hoe de vrouw blootsvoets en zonder broek aanbelde. Ze keek achterom, alsof ze schrik had dat iemand haar achtervolgde. Andere buurtbewoners getuigden dat ze ook bij hen langs geweest was. Toen ze in het holst van de nacht de deur openden, was ze echter al verdwenen. Haar uiterlijk deed bij niemand een belletje rinkelen.

Al snel deden de wildste speculaties de ronde: ging het om iemand die als vermist opgegeven was? Was ze misschien ontsnapt uit de klauwen van haar ontvoerder? Of ging het gewoon om een stomme grap? De politie nam het zekere voor het onzekere en voerde een grondig buurtonderzoek uit.

Stroomversnelling

Gisterochtend kwam de zaak in een stroomversnelling. "We kregen een telefoontje met de boodschap dat iemand op het punt stond zelfmoord te plegen", aldus politiechef Scott Spencer. "Toen we aan zijn huis kwamen, bleek dat hij zijn plan al ten uitvoer gebracht had. Hij had wel een afscheidsbrief achtergelaten. Daaruit bleek dat hij iets te maken had met het mysterieuze filmpje. Hij gaf de identiteit van de 32-jarige vrouw en legde ook uit wat er gebeurd was. Zij was op het moment van de feiten niet in het huis aanwezig. We zullen haar nog moeten ondervragen, want nu kennen we slechts één kant van het verhaal."

Bij Rachael Denison laaide even de hoop op dat het om haar zus ging: Caitlin (19) is al sinds januari vermist, nadat ze vanuit Reno (Nevada) naar Texas gevlogen was om een man te ontmoeten. "We kennen zijn naam niet. Het laatste wat ik van haar hoorde, was dat ze doodsbang van hem was."

"Op het moment van haar verdwijning was Caitlin één of twee maanden zwanger. Die vrouw in de video heeft op het eerste zicht ook een buikje. En de tatoeages op de middelvinger en de voorarm lijken ook overeen te komen. Zij moet het gewoon zijn, de gelijkenissen zijn te groot. Ik hoop zo hard dat ze weer naar huis kan komen." Helaas blijft de zoektocht voor haar dus nog doorgaan.