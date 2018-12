Halfbroer (15) van terrorist Straatsburg opgepakt wegens gewapende diefstal ADN

18 december 2018

21u05

Bron: Belga 0 Een halfbroer van Chérif Chekatt, de dader van de aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg, is gisteren in de Franse stad opgepakt wegens een gewapende diefstal. Dat is uit gelijkluidende bronnen vernomen.

De 15-jarige tiener wordt ervan beschuldigd gisteren samen met twee medeplichtigen een portefeuille van een voorbijganger te hebben proberen roven, zo bevestigt een bron binnen de politie een bericht van televisiezender BFMTV. Het trio zou het slachtoffer met een pistool hebben bedreigd.

De feiten deden zich voor in de buurt van een park, in de wijk waar Chérif Chekatt woonde. Een onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de precieze betrokkenheid van de drie daders.



De aanslag in Straatsburg kostte aan vijf mensen het leven. Een tiental anderen raakten gewond. Vijf gewonden zijn intussen naar huis mogen terugkeren, aldus de autoriteiten.

