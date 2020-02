Half miljoen EU-burgers moet nog verblijfsstatus aanvragen in VK YV

06 februari 2020

14u56

Bron: Belga 0 Naar schatting een half miljoen Europeanen in het Verenigd Koninkrijk moet daar nog een verblijfsstatus aanvragen. Die hebben ze nodig om in het land te mogen blijven na de brexit. De deadline verstrijkt eind dit jaar.

De ongeveer 3,5 miljoen Europeanen die in Groot-Brittannië wonen en vaak ook werken, kunnen een verblijfsvergunning aanvragen zodat ze er ook na eind dit jaar mogen blijven. De aanvraag van zo’n ‘settled status’ is gratis. Zowat 3 miljoen EU-burger hebben al een aanvraag ingediend, maar een half miljoen mensen moet dat nog doen. De deadline verstrijkt eind dit jaar: wie niet tijdig een verblijfsstatus aangevraagd, dreigt daarna het land te worden uitgezet.

Bij de aanvragen die tot nog toe zijn verwerkt, kreeg bijna 60 procent van de EU-burgers een permanente verblijfsstatus. De aanvrager moet daarvoor al vijf jaar onafgebroken in het land wonen. Iets meer dan 40 procent kreeg de tijdelijke toestemming om te blijven, maar dat kan later nog omgezet worden in een permanente verblijfsstatus.

Formeel gezien is de brexit sinds eind vorige week al een feit, maar de Britten blijven nog tot eind dit jaar in een overgangsperiode, waarin in de feiten weinig tot niets verandert. Brussel en Londen moeten nu onderhandelen over de toekomstige handelsrelatie.