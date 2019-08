Exclusief voor abonnees Half Amerika vindt dat er een luchtje zit aan de dood van multimiljonair Epstein Bob van Huët Karlijn van Houwelingen

14 augustus 2019

17u05

Bron: AD 0 Complottheorieën zijn de donkere hoekjes van het internet ontgroeid in de zaak Epstein. Zelfs prominenten speculeren er op los.

De dood van Epstein kwam de rijken en machtigen der aarde opvallend goed uit. Het was te gemakkelijk, er gebeurden te veel dingen die niet in elkaar passen. Was getekend: Bill de Blasio, burgemeester van New York en kandidaat voor het presidentschap van de VS. En dus geen argwanende toetsenbordridder, meestal de bron van zulke theorieën.

Zelden zijn links en rechts het in de VS ergens over eens, maar dat er een luchtje aan zijn dood zit is een mening die breed wordt gedeeld. Harvardprofessor Laurence Tribe constateerde op zijn veelgevolgde Twitteraccount dat “je geen complotdenker hoeft te zijn om een kwaadaardige doofpot te zien die heel veel machtige mannen beschermt”. Een Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, Al Green, noemde de zelfmoord “een onmogelijkheid” en riep op tot onderzoek door het Congres. De justitiecommissie is daar inmiddels aan begonnen.

Alle ingrediënten voor spannende geruchten zijn er. Een rijke slechterik, een privé-eiland, tot seksslaaf gemaakte meisjes, een mysterieuze dood en invloedrijke contacten in de zakenwereld, de wetenschap en de politiek. Behalve Trump en Bill Clinton kende Epstein naar eigen zeggen Mohammed bin Salman, de Saoedische kroonprins, en gingen geruchten dat hij Elon Musk van Tesla adviseerde.

