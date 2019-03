Haïtianen eisen vertrek van president: “We willen dat Poetin ons van dictatuur VS afhelpt” kv

30 maart 2019

00u13

Bron: Belga 0 In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince hebben vrijdag, voor het eerst sinds de gewelddadige manifestaties van midden februari, opnieuw honderden mensen betoogd. Ze eisen het vertrek van president Jovenel Moïse en klagen tegelijk de Amerikaanse inmenging aan.

Verschillende manifestanten droegen Russische vlaggen en portretten van de Russische president Vladimir Poetin met zich mee en schreeuwden verwijten aan het adres van zijn Amerikaanse evenknie, Donald Trump. “We leven in miserie als gevolg van het Amerikaanse imperialisme. Wanneer Rusland zich in een regio laat zien, is het om orde op zaken te stellen”, verklaarde een betoger. “We vragen dat (de Russische president) Vladimir Poetin ons komt helpen tegen de feodale dictatuur van de Verenigde Staten”.

De Haïtiaanse president Moïse bracht op 22 maart een bezoek aan de golfclub van Trump in West Palm Beach (Florida), voor een bijeenkomst waaraan ook andere staats- en regeringsleiders van de Caraïben deelnamen.

Moïse is sinds zijn aantreden in februari 2017 regelmatig kop van jut. De oppositie beticht hem van corruptie. Ook verwijt ze de regering dat die er niet in slaagt om de prijzen van basisgoederen onder controle te houden. Haïti is het armste land van het Amerikaanse continent.