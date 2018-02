Haïtiaanse regering trekt vergunning Oxfam tijdelijk in kv

22 februari 2018

21u09

Bron: Belga 2 De Haïtiaanse regering heeft vandaag voor de duur van twee maanden de vergunning ingetrokken van de Britse ngo Oxfam. Dat besluit volgt op de onthulling van seksueel wangedrag met minderjarige prostituees van Oxfam-medewerkers na de verwoestende aardbeving van 2010 in het straatarme land.

Minister van Planning en Externe Samenwerking Aviol Fleurant deelde het nieuws vandaag mee. Fleurant sprak van "ernstige tekortkomingen" bij Oxfam in 2010 en 2011.

Port-au-Prince tilt er tevens zwaar aan dat de gerechtelijke en politionele overheden destijds niet van het wangedrag op de hoogte waren gebracht.

Of de organisatie haar werkzaamheden mag hervatten in Haïti, wordt binnen een maand of twee beslist.