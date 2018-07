Haïti trekt prijsverhoging olie in na dodelijke protesten kv

08 juli 2018

04u40

Bron: Belga 0 Bij de hevige protesten in Haïti tegen de geplande prijsverhoging van aardolieproducten zijn in totaal minstens zeven mensen omgekomen. De slachtoffers vielen bij plunderingen in en rond de hoofdstad Port-au-Prince, zo berichtten lokale media zaterdag. Ook de de politie spreekt van doden, maar noemt geen aantal.

Het leven in Port-au-Prince ligt stil sinds de stevige verhoging van de olietarieven vrijdagmiddag aangekondigd werd. Zaterdag waren de meeste grote verkeersassen nog steeds versperd door barricades en waren 's morgens alle vluchten naar de Haïtiaanse hoofdstad afgelast. Een winkelcentrum werd door betogers geplunderd, verscheidene handelszaken en voertuigen werden in brand gestoken. Daarnaast kwam het ook tot protesten in steden als Les Cayes, Jérémie, Cap-Haïtien en Jacmel.

Door het uit de hand lopende geweld besliste de Haïtiaanse premier Jack Guy Lafontant om de prijsverhoging in te trekken. "De regering kondigt de opschorting tot nader order aan van de maatregel ter aanpassing van prijzen van de olieproducten", luidde het op Twitter. Kort daarvoor had de voorzitter van de Haïtiaanse Kamer van volksvertegenwoordigers, Gary Bodeau, de regering twee uur de tijd gegeven om de prijsverhoging in te trekken, zo niet zou de regering als "ontslagnemend beschouwd" worden.

