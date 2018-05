Hailey vond zichzelf opnieuw uit na zes miskramen door zwaar overgewicht: "65 kilo kwijt, part-time model én opnieuw zwanger" IB

Zes miskramen moest Hailey Frazer verduren voordat ze eindelijk haar haar zoontje Stryker, nu drie, kreeg. Volgens de dokters lag haar overgewicht aan de oorzaak van de vele miskramen. Inmiddels is de vrouw de helft van haar lichaamsgewicht kwijt, werkt ze als model voor alternatieve modebladen én is ze opnieuw zwanger.

De 25-jarige Hailey Frazer uit San Antonio, Texas, woog op haar zwaarst maar liefst 137 kilo, maar wat ze ook deed om af te vallen, het lukte maar niet. Toen de dokters een schildklieraandoening vaststelden bij de jonge vrouw, werd duidelijk waarom het niet lukte. De vrouw onderging een maagverkleining en weegt nu 72 kilo én is nu zelfs part-time model voor alternatieve modemagazines.

“Ik ben bijna mijn hele leven al obees geweest. Het begon toen ik negen was, vlak voor mijn pubertijd. Ineens werd ik heel zwaar, iets waar mijn moeder erg bezorgd om was. Mijn overgewicht zorgde voor een flinke deuk in mijn zelfvertrouwen. Op mijn veertiende woog ik al meer dan honderd kilo en ik bleef door de jaren heen bijkomen. Op school was het erg moeilijk. Ik werd constant gepest omdat ik dik was én omdat ik goth was. Elke middag kwam ik huilend thuis.”

Varkensgeluiden

“Een van mijn ergste herinneringen was toen ik naar het eindfeest ging met mijn verloofde, die nu mijn echtgenoot is. Ik had veel aandacht aan m’n jurk en m’n uiterlijk besteed, ik voelde me erg mooi. Maar toen we bij de zaal aankwamen, riepen verschillende klasgenoten gemene dingen naar me en maakten ze varkensgeluiden. Dat ruïneerde mijn hele avond en ik was er kapot van. Ik had geen enkel zelfvertrouwen en werd al snel depressief en angstig. Ik zocht mijn troost in eten: urenlang kon ik binge-eten en daarna had ik periodes waarin ik dagenlang niets at. Dat was een gevaarlijke cyclus. Ik voelde me walgelijk”, herinnert Hailey zich.

In 2013 trouwde Hailey met haar schoolvriendje Frank. “Maar als ik nu terugkijk op de foto’s vind ik ze verschrikkelijk. Het was de bedoeling dat dit de beste dag van m’n leven zou zijn, maar die werd geruïneerd door mijn gewicht. Ik voelde me de hele dag angstig en probeerde camera’s te ontwijken.”

Dromen van een groot gezin

“Frank en ik probeerden meteen om zwanger te worden omdat we heel graag ouders wilden worden, maar we hadden zes miskramen voor we onze zoon kregen", vertelt Hailey, die door het en het polycysteus-ovariumsyndroom ook nog eens verminderd vruchtbaar is. “Het was elke keer vreselijk en ik was heel bang dat het niet zou lukken voor ons om ouders te worden. Ik had altijd al gedroomd van een groot gezin en heb altijd moeder willen worden. Ik wil een grote familie met eigen kinderen en ook geadopteerde kinderen. Het was een mirakel dat we onze zoon uiteindelijk kregen, maar ik wist dat als ik écht dat grote gezin wilde, ik gewicht moest verliezen.”

Dat bleek echter zeer moeilijk. “Ik wandelde dagelijks tot wel zestien kilometer, maar ik kwam nog steeds aan. Dat was zo frustrerend.” Een bezoek aan de dokter bracht schildklierproblemen aan het licht: Hailey zou bijna niet op een natuurlijke manier kunnen afvallen. Een maagverkleining bleek de oplossing en is volgens Hailey “de beste beslissing die ik ooit genomen heb.”

Zwangerschap

Na de operatie hield ze zich aan een strikt dieet en begon ze te sporten. In januari van dit jaar bereikte ze haar streefgewicht. Twee maanden later ontdekte ze dat ze zwanger was. “Ik kon niet geloven dat ik slechts na twee maanden na het bereiken van mijn streefgewicht, al zwanger was”, zegt een overgelukkige Hailey. “Ik ben nu in het tweede trimester van mijn zwangerschap en de kans op een miskraam is nu minder dan drie procent. We voelen ons heel goed over deze zwangerschap.”

“Gewicht verliezen is het beste wat ik ooit gedaan heb. Het heeft me geholpen mijn depressie en angst de baas te kunnen en ik heb genoeg energie om met mijn zoon te spelen. Ik heb ook veel meer vertrouwen in hoe ik eruit zie. Ik bleef eerst vooral thuis en wilde me verbergen omdat ik niet wilde dat andere mensen naar me keken. Nu ben ik part-time model voor gothic en alternatieve modebladen. Ik wordt nu zelfs betaald voor fotoshoots, een fantastische ervaring! Ik ben nog vrij nieuw in die business en ben mijn naam nog aan het opbouwen, maar het is een ongelofelijke ervaring. Ik weet nog hoe ik als klein meisje naar modellenfoto’s keek en dacht dat ik nooit zo mooi als die vrouwen zou zijn. En nu sta ik zelf in de bladen en dat is bijna alsof er een droom uitgekomen is! Ik ben nooit gelukkiger geweest dan nu. Laat de toekomst maar komen!"