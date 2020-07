Hagia Sophia vandaag voor het eerst in 86 jaar weer gebruikt als moskee JTO

24 juli 2020

12u52

Bron: Belga 4 De wereldberoemde Hagia Sophia in Istanbul is deze morgen weer in gebruik genomen als moskee. Honderden gelovigen verzamelden zich voor het monument om te bidden. Ze deden dat volgens Turkse media in gezelschap van president Erdogan.

Erdogan had eerder aangekondigd dat het uit de zesde eeuw stammende bouwwerk weer moest dienen als gebedsplaats voor moslims. Volgens hem werd hiermee een droom uit zijn jeugd werkelijkheid. Zijn beslissing veroorzaakte een storm van kritiek, onder meer uit Europese landen met veel orthodox-christelijke gelovigen. De Hagia Sophia is een voormalige kathedraal die wordt beschouwd als het centrum van de orthodoxe kerken. Ook paus Franciscus verklaarde al "zeer gekwetst" te zijn over de Turkse beslissing.

Toegankelijk voor toeristen

Tijdens het islamitische gebed worden christelijke symbolen zoals afbeeldingen van Jezus of Maria met tapijten aan het gezicht onttrokken. Volgens Erdogan blijft het door toeristen drukbezochte bouwwerk werelderfgoed en open voor bezoekers. De gebedsdienst hindert naar zijn mening andere bezoekers niet. Het gebouw is een van de voornaamste toeristische trekpleisters van Turkije.

De Hagia Sophia is nu voor het eerst sinds 1934 weer een moskee. Het was de belangrijkste kerk in de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk, Constantinopel, tot die in 1453 door de Ottomanen werd veroverd. De Ottomaanse veroveraars maakten er een moskee van. Na de val van het Ottomaanse Rijk, vlak na de Eerste Wereldoorlog, veranderde de seculiere hervormer Mustafa Kemal Atatürk het gebouw in een museum. Dat blijft het ook, naast moskee, maar de toegang is nu gratis.