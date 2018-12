Hagelbollen zo groot als golfballen, grote delen Sydney zonder stroom door noodweer ADN

Bron: ANP 0 In grote delen van Sydney, in de Australische staat New South Wales, is zaterdagavond de elektriciteit uitgevallen door noodweer. Dat ging gepaard met hagelstenen zo groot als golfballetjes, storm en overvloedige regenval. Volgens de krant Sydney Morning Herald kwamen meer dan 110.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten.

Het treinverkeer werd ernstig verstoord door onder meer blikseminslag en omgevallen bomen. Het onweer was de afsluiting van een doornatte week in Sydney, waar de bewoners te maken kregen met verkeerschaos en het voortdurend uitvallen van vluchten.



Het noorden van de staat Queensland staat nog wat te wachten door de tropische cycloon Owen, die oostwaarts trekt naar de streek ten zuiden van Cairns. De bevolking is gewaarschuwd voor overstromingen.

