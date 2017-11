Hackers zetten IS-kanalen vol pornografische beelden LB

08u02

Bron: Newsweek 0 Getty De Iraakse hackersgroep Daeshgram verklaart steun aan IS te willen breken door de accounts van de terreurgroepering op sociale media met pornografische beelden te overspoelen. Iraakse hackers hebben hun pijlen op Islamitische Staat gericht door de officiële communicatiekanalen van de terreurgroepering vol pornografische beelden te zetten. Hackersgroep Daeshgram verklaart op die manier steun aan IS te willen breken. Dat meldt Newsweek.

Daeshgram - een samentrekking van Instagram en Daesh, een andere benaming voor Islamitische Staat - focust zich op het ontwrichten van de steun aan IS op berichtendienst Telegram. In een aankondiging van de opening van een mediacentrum fotoshopte Daeshgram een beeld van een naakte vrouw.

Een lid van Daeshgram verklaart anoniem tegenover Newsweek: "Het was onze bedoeling de markt te overspoelen met valse Amaq-berichten (Amaq is het persorgaan van IS, red.) om zo de geloofwaardigheid van het zogenaamde nieuwsagentschap te ondermijnen. IS reageerde en zei tegen hun aanhangers dat die de Amaq-links niet meer mochten vertrouwen. Ze hadden zelfs ruzie onder elkaar en verwijderden elkaar uit de verschillende groepen."

Het is niet de eerste keer dat IS het doelwit wordt van hackers die hun kanalen met porno bestoken. De anonieme hacker WachulaGhost probeerde vorig jaar de accounts van IS op sociale media te verstoren door die te vullen met homoporno. De hacker beweerde dat hij 250 accounts op sociale media van IS-sympathisanten had vervangen door porno. Hij verklaarde tegenover CNN dat hij samen met andere een zwakke plek in de accounts had ontdekt. "We dachten: 'Laat ons hun accounts overnemen, en hen vernederen'"