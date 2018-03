Hackers sturen bommelding naar meer dan 400 Britse scholen kv

19 maart 2018

23u12

Bron: The Telegraph, The Guardian 0 Hackers hebben vandaag meer dan 400 Britse scholen een e-mail gestuurd waarin ze beweren dat een leerling het gebouw was binnengekomen met een bom die over enkele uren zou ontploffen. Veel scholen riepen de ouders op om hun kinderen zo snel mogelijk te komen ophalen. De politie onderzoekt de zaak.

In de mail, die deels was opgesteld in het Engels en deels in het Arabisch, eisten de hackers dat elke school hen losgeld zou betalen en ze dreigden ermee de bom tot ontploffing te brengen als het geld niet zou toekomen. “We hebben een leerling met een bom gestuurd. De bom zal over drie uur afgaan. Als je ons geen 5000 USD overmaakt op payments@veltpvp.com", stond er in het bericht.

“Als je het geld niet stuurt! Zullen we het toestel tot ontploffing brengen. Onze website heeft alle nodige informatie. Als je de politie probeert te bellen ZULLEN we het toestel ter PLEKKE opblazen! Elke poging om het zelf te ontmantelen zal het doen exploderen”, ging de tekst verder.

Verscheidene scholen contacteerden de ouders met de vraag hun kinderen zo snel mogelijk te komen ophalen.

Valse dreiging

De Britse politiediensten onderzoeken de zaak. De speurders vermoeden dat de mail vanuit de VS werd gestuurd. Een woordvoerder van de politie van North Yorkshire zegt dat speurders van de eenheid cybercriminaliteit de berichten hebben onderzocht en ervan uitgaan dat er geen concrete dreiging is.

De contactgegevens in de e-mail doen vermoeden dat het bericht afkomstig was van VeltPvP, een server voor het populaire computerspel Minecraft, maar het bedrijf laat in een verklaring weten er "niets mee te maken te hebben".

Getreiter

Carson Kallen, CEO van VELT, het bedrijf dat VeltPvP beheert, vertelde aan The Telegraph dat de e-mail vermoedelijk afkomstig was van een groep hackers die hen de voorbije weken al viseerden via sociale media en personeelsleden lastigvielen. “We worden lastiggevallen door een groep cybercriminelen die ons op elke mogelijke manier probeert te treiteren”, aldus een woordvoerder van VeltPvP. “We bieden onze excuses aan aan iedereen die hiermee te maken heeft gehad, maar weet gewoon dat het nep is.”

Een woordvoerder van het hoofd van de Britse politie laat weten dat onderzocht wordt wie er achter de bedreigingen zit. “De politie neemt deze valse bommeldingen extreem ernstig. Ze verstoren de politiediensten en veroorzaken verstoring en paniek bij het publiek”, zegt hij.