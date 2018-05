Hackers stelen miljoenen van Mexicaanse banken met nepoverschrijvingen kv

14 mei 2018

23u50

Bron: Reuters, GMA Network 0 Dieven zijn erin geslaagd om Mexicaanse banken op te lichten voor miljoenen pesos. Aan de hand van valse overschrijvingen schreven ze geld over naar valse rekeningen. Vervolgens namen ze al het geld cash op, zo deelt een bron dicht bij het onderzoek mee.

De hackers deden honderden nepoverschrijvingen om bedragen die variëren van tienduizenden tot honderdduizenden pesos over te zetten naar neprekeningen bij andere banken. Medeplichtigen haalden het geld vervolgens af in tientallen bankkantoren.

Geen privéklanten getroffen

Het gaat om minstens vijf aanvallen op het SPEI-betalingssysteem van de Mexicaanse centrale bank, zo deelt Lorenza Martinez, hoofd van het betalingssysteem Banxico mee. "Sommige transacties die werden ingevoerd werden niet erkend door de uitgevende bank. In sommige gevallen bereikten deze overschrijvingen toch de bank van bestemming en werden ze afgehaald in cash", aldus Martinez. Er werden geen privéklanten door de overschrijvingen getroffen, wel financiële instellingen, verduidelijkt ze.

Het SPEI-betalingssysteem maakt het voor banken mogelijk om in realtime overschrijvingen naar elkaar te doen. Ze maken daartoe een verbinding via hun eigen computersystemen of via een externe provider - het is op dat ogenblik dat de hackers toesloegen, aldus Martinez. Toen de aanvallen eind april aan het licht kwamen, schakelden de banken over op een veiligere, maar tragere methode.

Miljoenen

Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel geld er precies werd overgeschreven. Volgens één bron schreven de dieven meer dan 300 miljoen pesos (ongeveer 12,8 miljoen euro) over. De krant El Financiero citeert een anonieme bron die gewag maakt van zo'n 400 miljoen pesos. Ook over het afgehaalde totaalbedrag bestaat nog onduidelijkheid.

Hulp gekregen?

De hackers kregen mogelijk hulp van binnenin de bankkantoren, aangezien dergelijke grote geldafhalingen ongewoon zijn, zegt een bron. "In termen van de veiligheid van de bankkantoren, is dat volgens mij deel van het onderzoek dat elke bank uitvoert", aldus Martinez.

Het Mexicaanse SPEI-systeem is vergelijkbaar met het wereldwijde SWIFT-systeem waarbij elke dag miljarden dollars worden overgeschreven. Hackers hebben al vaak SWIFT-verbindingen gebruikt om wereldwijd bij banken binnen te geraken. In 2015 slaagden hackers erin om het SWIFT-systeem te kraken en 101 miljoen dollar (85 miljoen euro) buit te maken bij een kraak van Bangladesh Bank.