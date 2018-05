Hacker die werkte voor Russische geheime dienst krijgt 5 jaar cel in Verenigde Staten ADN

30 mei 2018

12u30

Bron: ANP 1 Een Canadees van Russische afkomst is in de Verenigde Staten veroordeeld tot vijf jaar cel. De 23-jarige Karim Baratov, alias Kay, heeft toegegeven dat hij duizenden e-mailaccounts heeft gekraakt voor de Russische geheime dienst.

Tegen betaling kraakte Baratov de wachtwoorden van mensen in wie Russische spionnen waren geïnteresseerd, zoals journalisten, ambtenaren en ondernemers.

Volgens de aanklacht wist hij tussen 2010 en 2017 binnen te dringen in meer dan 11.000 mailboxen. Baratov gebruikte vaak dezelfde manier. Hij deed alsof hij namens bijvoorbeeld Google of Yahoo mailde, lokte een doelwit naar een nagemaakte site en vroeg vervolgens om daar gebruikersnamen en wachtwoorden in te vullen. Die informatie speelde hij door aan zijn Russische opdrachtgevers. Baratov werd vorig jaar opgepakt in Canada en daarna uitgeleverd. Hij krijgt naast zijn celstraf ook een boete van 250.000 dollar en moet nog een schadevergoeding betalen.

Goed betaald

Baratov woonde in een rijke voorstad van Toronto. Volgens Canadese media bezat hij onder meer een Lamborghini, een Porsche, een Aston Martin, een Mercedes en een BMW.

De internetcrimineel is zeker deels schuldig aan de gigantische hack waarbij honderden miljoenen mailaccounts van Yahoo werden gehackt. Drie andere Russen zijn ook aangeklaagd. Ze zijn nog voortvluchtig en bevinden zich mogelijk in Rusland zelf. Onder hen zijn twee medewerkers van de Russische geheime dienst FSB. Als zij toegang wilden tot mailaccounts bij andere bedrijven, waaronder Yandex en Google, kwamen ze uit bij Baratov.