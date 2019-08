Hacker die data van 106 miljoen bankklanten zou gestolen hebben, dreigde met bloedbad bij sociaalmediabedrijf HAA

01 augustus 2019

23u36

Bron: ANP 0 De vrouw die is opgepakt voor een grote hack bij een Amerikaanse bank, dreigde eerder om een bloedbad aan te richten op het kantoor van een sociaalmediabedrijf. Welk bedrijf haar doelwit was, is niet bekend.

De 33-jarige Paige Thompson, die de hackersnaam “erratic” gebruikte, werd maandag opgepakt. Ze zou de gegevens van 106 miljoen klanten van de bank Capital One hebben gestolen. Het ging onder meer om namen, geboortedata en burgerservicenummers (uniek persoonsgebonden nummers voor contact met de overheid, nvdr.).

Ook haar huisbaas is opgepakt. In zijn slaapkamer vonden rechercheurs meer dan tien wapens. Volgens aanklagers had Thompson gedreigd om anderen en zichzelf kwaad te doen. "Eind mei 2019 dreigde ze om het kantoor van een sociaalmediabedrijf in Californië overhoop te schieten", aldus het Openbaar Ministerie volgens persbureau Bloomberg.



Rechercheurs onderzoeken of Thompson bij meer bedrijven heeft ingebroken. De vrouw claimde dat zelf op sociale media. Onder de mogelijke gedupeerden zijn autobouwer Ford, de Italiaanse bank UniCredit, de overheid van de staat Ohio en de universiteit Michigan State University.